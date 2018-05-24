24.05.2018, 19:20

Яна Тоом направила в ООН и международные правозащитные организации запрос по делу Жданок

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rus.delfi.ee
EST
Yana Toom, Tatjana Ždanoka
Foto: Karli Saul, Andres PuttingEkspress Meedia

Депутат Европарламента Яна Тоом направила 24 мая в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, международные правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и ARTICLE 19 запрос по делу бывшего депутата Европарламента, лидера Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяны Жданок, сообщает бюро Тоом.

В настоящее время она проходит по уголовному делу в связи с проведением в конце марта Вселатвийского родительского собрания — против перевода школьного образования на латышский язык. Организатором мероприятия выступил Русский союз Латвии.

В тексте запроса говорится, что в марте 2018 года Сейм Латвии проголосовал за реформу, согласно которой школам национальных меньшинств к 2020 году придется перевести преподавание большинства предметов на латышский язык. Участники упомянутой акции родителей посчитали, что латвийское государство лишило людей, принадлежащих к этническим и культурным меньшинствам, права использовать свой родной язык.

По данным Полиции государственной безопасности Латвии, во время Вселатвийского родительского собрания могла вестись ”незаконная деятельность”. Полиция решила начать уголовное расследование, в частности, за действия, подпадающие под статью раздела ”Преступления против государства” Уголовного кодекса. Татьяну Жданок допросили в качестве подозреваемого. ”Без сомнения, ее преследование является прямым следствием ее деятельности в качестве правозащитника”, — написано в запросе.

Яна Тоом напоминает, что в Декларации ООН о правозащитниках сказано: каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, изучать, обсуждать, формировать мнение и придерживаться мнения о соблюдении всех прав человека и основных свобод, а также привлекать внимание общественности к этим вопросам.

”Есть веские основания полагать, что в отношении Татьяны Жданок Полиция безопасности нарушает принципы, изложенные в декларации. Я настоятельно призываю обратить ваше внимание на положение г-жи Жданок. Ваша публичная оценка действий латвийских властей — с точки зрения международных стандартов и наилучшей практики — бесценна”, — обращается Яна Тоом к международным организациям.

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