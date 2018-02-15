Яна Тоом и Марко Михкельсон в эфире ETV+ обсудили инфовойну между странами Запада и Россией

В среду 13 февраля в прямом эфире на ETV+ в передаче "Кто кого?" евродепутат Яна Тоом и председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон обсуждили инфовойну между странами Запада и Россией.

Комментируя реакцию общественности на критику ежегодного доклада эстонской внешней разведки, высказанную журналистами Андрусом Карнау и Ахто Лобьякасом, депутат Яна Тоом сказала, что если бы это себе позволил русский журналист, то его обвинили бы в пропаганде, пишет rus.err.ee.

"Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Если что-то подобное тому, что сказали Лобьякас и Карнау, сказала бы я, то это уже вчера звучало в зале Рийгикогу (вчера в парламенте бурно обсуждалась внешняя политика Эстонии — прим.). Вместе с "доктриной Тоом" там бы еще что-то высосали из шариковой ручки реформисты", — сказала Яна Тоом в эфире программы "Кто кого?" на ETV+.

Сотрудник бюро евродепутата Яны Тоом Николай Караев задал участнику программы "Кто кого?" на ETV+ Марко Михкельсону вопрос о том, что демонизация, передергивание и искажение новостей — это худший образец пропаганды, который использует в том числе и Россия, и не разумнее ли отвечать ассиметрично и работать прозрачно, четко по фактам.

"Хороший вопрос. Факт, что Россия начиная с 16 века является экспансионистской континентальной империей, которая всегда вооружается. Мы помним войну в Чечне в 90-е годы, войну в 2008 году против Грузии, ведущуюся войну против Украины. Это все исходит из той логики развития государственности, которая существовала в России последнее время. И нам нужно знать, что и как двигает внешнюю политику России. В интересах Эстонии однажды увидеть, что эта политика не используется против соседей, и тогда можно будет вести нормальные добрососедские отношения", — сказал Михкельсон.

Трансляция передачи "Кто кого" с Андреем Титовым велась на Delfi в прямом эфире в рамках совместного проекта c ETV+.