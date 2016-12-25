Европе определенно необходим диалог с Россией, и было бы глупо не попытаться вести этот диалог, сказала Тоом в передаче Talking Europe на телеканале France24, передает rus.err.ee.

"Я сама из страны, граничащей непосредственно с Россией, и обстановка там не самая мирная. У нас определенная дилемма: с одной стороны, мы хотим получать больше инвестиций, с другой — мы демонстрируем, что готовимся к войне. Надо выбирать: готовимся ли мы к войне или хотим больше инвестиций. Это дилемма для всей Восточной Европы", — сказала евродепутат.

"Мы все знаем, что за время санкций личный рейтинг Путина вырос. Мы все знаем массу примеров санкций, которые не работали: покойный Фидель Кастро прожил под санкциями 60 лет — и что? Режим на месте, Куба на месте. Санкции просто не работают — вот в чем проблема. У нас сельхозсектор несет громадные убытки. На самом деле, если говорить об отношении к России, то в Евросоюзе наблюдается раскол, и это колоссальная проблема", — отметила Тоом.

По мнению евродепутата, в любых СМИ всегда есть элемент пропаганды. "У меня есть опыт и с европейскими СМИ, и с российскими — и там, и там есть проблема вырывания слов из контекста и т.п. Однако мы должны говорить с россиянами. И не дело политиков предписывать европейцам, какой канал смотреть, а какой нет", — считает Тоом.