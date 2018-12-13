Яна Тоом: Европарламент поддержал право голоса для неграждан

”Еврокомиссия должна мотивировать страны-члены ЕС решить проблему долговременных жителей, лишенных права голоса”, — такой призыв содержится в докладе о работе Комитета по петициям, принятом сегодня Европарламентом.
Член Комитета по петициям Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) поясняет: ”В этом году Комитет по петициям рассмотрел подготовленную в моем бюро петицию об избирательных правах неграждан в Эстонии и Латвии — как известно, они не могут участвовать в выборах парламента, Европарламента, а в Латвии также в местных выборах. Большинство членов комитета сочли такую ситуацию ненормальной, а сегодня их позицию поддержал и парламент”.
Петицию о правах неграждан, проживающих в Эстонии и Латвии, подписало более 20 тысяч человек. Ряд балтийских депутатов пытались сорвать ее рассмотрение в Комитете, которое состоялось 24 апреля этого года.
”Мои коллеги из Эстонии и Латвии зря обрадовались, когда Комитет по петициям прекратил рассмотрение вопроса о избирательных правах неграждан — это рано или поздно происходит с любой петицией, — продолжает Яна Тоом. — Намного важнее то, что Комитет услышал о проблеме и сформулировал ее в тексте доклада, который был принят сегодня в Страсбурге. Теперь можно сказать прямо: Европейский парламент призывает Эстонию и Латвию, а равно и другие страны ЕС найти решение проблемы постоянных жителей, которые пока не могут участвовать в голосовании”.