Яна Тоом: Европарламент поддержал право голоса для неграждан

Член Комитета по петициям Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) поясняет: ”В этом году Комитет по петициям рассмотрел подготовленную в моем бюро петицию об избирательных правах неграждан в Эстонии и Латвии — как известно, они не могут участвовать в выборах парламента, Европарламента, а в Латвии также в местных выборах. Большинство членов комитета сочли такую ситуацию ненормальной, а сегодня их позицию поддержал и парламент”.

Петицию о правах неграждан, проживающих в Эстонии и Латвии, подписало более 20 тысяч человек. Ряд балтийских депутатов пытались сорвать ее рассмотрение в Комитете, которое состоялось 24 апреля этого года.