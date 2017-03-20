Яна Тоом будет баллотироваться в Пыхья-Таллинне

Члены Таллиннского совета Центристской партии на сегодняшнем заседании решили поставить первым номером в избирательном списке Пыхья-Таллинна депутата Европарламента Яну Тоом.

Предложение о назначение принял председатель партии Юри Ратас, по оценке которого Яна Тоом сильный кандидат, который достоин возглавить список. ”Яна Тоом бывший журналист и действующий политик, у которого есть социальный нерв, она хорошо знает и чувствует, с каким ежедневными проблемами сталкиваются люди. Более того, Яна тот человек, который способен найти решение этим проблемам. Она всегда боролась за то, чтобы благосостояние нашего население улучшилось. Тоом доказала это, занимая пост вице-мэра Таллинна, а также в качестве депутата парламента и теперь — в качестве депутата Европарламента. Благодаря своему рвению и стремлению к лучшем она добилась высокой поддержки со стороны избирателей” — отметил председатель партии.

Сама Яна Тоом отметила, что согласилась возглавить избирательный список в Пыхья-Таллинне сразу по нескольким причинам. ”Я дала согласие баллотироваться в Пыхья-Таллинне по двум причинам: чтобы внести вклад в победу центристов на выборах в родном городе и не дать политическим оппонентам разрушить всё то, чего добились в столице за последнее десятилетие под руководством Сависаара. Что касается Нарвы — региона, который я курирую, — то мне отрадно, что здесь понимают моё решение, так как Таллинн всегда был оплотом центристов. И разумеется я поддержу нарвитян на местных выборах и никуда не пропаду из региона, где мне доверяют как избиратели, так и однопартийцы.” — сказала Тоом

Алексей Воронов, председатель фракции Единая Нарва в Нарвском городском собрании: "Разумеется, решение Тоом нас огорчило, но мы всецело его одобряем: мы в своих силах уверены, а вот Таллинну сегодня нужна поддержка". — отметил Воронов.

Напомним, что ранее Центристская партия уже назвала имена политиков, которые возглавят избирательные списки партии в Мустамяэ, Ласнамяэ и Хааберсти. Ими стали опытные политики, у которых имеется сильная поддержка со стороны избирателей. Это исполняющий обязанности мэра столицы Таави Аас, вице-мэр Михаил Кылварт и депутат Рийгикогу Виктор Васильев.