Яна Тоом будет баллотироваться на осенних муниципальных выборах — вероятно, в Нарве

Депутат Европарламента, член Центристской партии Яна Тоом будет баллотироваться на выборах в органы местного самоуправления в октябре этого года, но в Нарве или в Таллинне, она пока не говорит.

Яна Тоом подтвердила Delfi, что она будет баллотироваться на муниципальных выборах осенью. По словам Тоом, она обсуждала выдвижение своей кандидатуры со многими людьми, в том числе с председателем партии Юри Ратасом. Где Тоом будет баллотироваться, она пока говорить не захотела. "Люди должны узнать об этом от меня", — указала Тоом на однопартийцев в округе, где будет баллотироваться.

До сих пор Тоом баллотировалась в Таллинне, но в этот раз она может баллотироваться в Нарве. "С настойчивым предложением баллотироваться в Нарве ко мне обратилось местное отделение партии. И я пообещала коллегам поддержку. Но понятно, что идти на выборы в роли кандидата в мэры Нарвы я не собираюсь", — сказала Тоом в январе порталу rus.err.ee.

Тоом также сказала, что готова баллотироваться в Таллинне, если партия выдвинет ее на пост мэра столицы. В феврале Таллиннский совет решил назначить первым номером на муниципальных выборах в округе Мустамяэ исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса и первым номером в округе Ласнамяэ — вице-мэра Михаила Кылварта. Тоом указала, что идти в тот же округ конкурировать с Кылвартом ей нет смысла. Кандидата в мэры партия еще не объявила.