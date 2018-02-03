Яна Тоом будет баллотироваться и в Рийгикогу, и в Европарламент

Евродепутат Яна Тоом будет баллотироваться в 2019 году как на выборах в Рийгикогу, так и на выборах в Европарламент, предложение со стороны партии было сделано два месяца назад.

Окончательное решение политик, занявшая на парламентских выборах 2015 года третье место после Эдгара Сависаара и Таави Рыйваса, примет после того, как будут претворены в жизнь ее обещания, данные избирателям на местных выборах прошлого года, пишет rus.err.ee со ссылкой на "АК".

При этом Тоом отметила некоторые неудобства для тех политиков, которые будут бороться за симпатии избирателей сразу на двух выборах в будущем году.

"При этом хотела бы сказать, что там есть вилка, неудобная для всех. Выборы в Рийгикогу в марте, в Европарламент — в мае. Я не могу себе представить избирателя, который раз в два месяца голосует за одну и ту же физиономию. Это — абсурд! Конечно, если бы мы могли совместить два этих удовольствия, и каждый шел в этом списке — было бы идеально! Но этого не произойдет, к сожалению. И я думаю, что с этой дилеммой столкнутся все мои коллеги" — сказала Яна Тоом.