17.10.2018, 07:52

Яна Тоом: алло, Кая, как быстро ты забыла, что такое политкультура?!

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rus.delfi.ee
EST 3
Kaja Kallas ja Yana Toom
Kaja Kallas ja Yana ToomFoto: Hendrik Osula

Депутат Европарламента и член Центристской парти Яна Тоом в программе "Esimene stuudio" на ETV сказала, что разочарована в Кае Каллас, которая в Эстонии ведет себя не так, как в Брюсселе, пишет rus.err.ee.

По словам Тоом, в эстонской политике более токсичная атмосфера, чем в Европарламенте. Что проявляется и в изменении Каи Каллас как человека.

"В Европарламенте мы с Каей очень хорошо ладили. Мы сидели в кабинетах по соседству и сотрудничали. А теперь я узнаю из газет, что Яна Тоом находится под влиянием Кремля. Алло, Кая, как быстро ты забыла, что такое политкультура?!"

Тоом заявила, что центристы идут на выборы с намерением победить и сформировать правительство, которое решит мучающие Эстонию десятки лет проблемы.

"Чтобы мы смогли решить проблемы, о которых говорили и тогда, когда находились в оппозиции. Имею в виду серые паспорта и другие темы", — сказала Тоом.

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