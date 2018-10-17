Яна Тоом: але, Кая, как быстро ты забыла, что такое политкультура?!

По словам Тоом, в эстонской политике более токсичная атмосфера, чем в Европарламенте. Что проявляется и в изменении Каи Каллас как человека.

"В Европарламенте мы с Каей очень хорошо ладили. Мы сидели в кабинетах по соседству и сотрудничали. А теперь я узнаю из газет, что Яна Тоом находится под влиянием Кремля. Алё, Кая, как быстро ты забыла, что такое политкультура?!"

Тоом заявила, что центристы идут на выборы с намерением победить и сформировать правительство, которое решит мучающие Эстонию десятки лет проблемы.

"Чтобы мы смогли решить проблемы, о которых говорили и тогда, когда находились в оппозиции. Имею в виду серые паспорта и другие темы", — сказала Тоом.