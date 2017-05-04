Яанус Марранди: возраст автомобильных шин не должен превышать 6 лет

По мнению члена парламентской экономической комиссии социал-демократа Яануса Марранди, в Эстонии необходимо установить предельный срок эксплуатации шин, чтобы исключить возможность опасной езды на старых шинах.

Политик напомнил о двух авариях с летальным исходом, которые случились в начале года. В одном случае у машины, которая выехала на встречную полосу, были шины, которым 11 лет. В другом — у автомобиля, который потерял управление, передние шины были изготовлены в 2002 году, а задние — в 2007.

”Я никого не обвиняю, потому что оба автомобиля были ”обуты” в зимнюю резину и протекторы не были слишком изношены. Однако два этих несчастных случая задают нам вопрос — насколько опасна Эстония как европейская свалка старых автопокрышек?”, — сказал Марранди.

В Эстонии работает целый ряд предприятий, которые продают привезенные из Скандинавии и Германии старые автопокрышки по заманчивым для покупателей ценам, которые в разы ниже стоимости новых шин.

”Конечно, этих людей понять можно. Однако когда мы говорим об опасности старых покрышек, мы имеем в виду риски на дорогах, так как с возрастом жесткость резины теряется, а значит ухудшается сцепление и тормозные свойства”, — отметил Марранди. Политик поддерживает идею о том, что возраст шин не должен превышать 5-6 лет.

Сейчас возможно ездить и на шинах, которым 10-15 лет, так как на техосмотре не проверяют возраст шин (что, на самом деле, очень просто, так как год изготовления на них обозначен), во время тех осмотра ограничиваются лишь проверкой глубины протектора. По мнению Марранди, это лишь полдела, что может привести (особенно в случае плохой походы) к несчастным случаям на дорогах.

Политик процитировал главу экспертной комиссии по выяснению причин дорожно-транспортных происшествий Виллу Ване, который говорил об авариях, где роковую роль сыграли старые шины: ”сопротивление скольжению практически отсутствует, даже если с глубиной протектора все в порядке”.

Яанус Марранди предложил Министерству экономики и коммуникации дополнить постановление министра о технических требованиях к моторным транспортным средствам, установив срок эксплуатации шин — 6-7 лет.

”Так мы сделаем еще один шаг навстречу более безопасному движению. Нас и так мало, мы не можем допустить, чтобы на наших дорогах были лишние риски и случалось больше трагедий. На первый взгляд, это предложение может показаться снова очередной политикой запретов, однако, на самом деле, человеческие жизни куда дороже разницы в цене за старые и новые шины”, — заключил Марранди.

