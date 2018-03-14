Яанус Марранди поедет наблюдать за выборами в РФ: "там нечего бояться"

Из Эстонии в Россию наблюдать за президентскими выборами, которые состоятся в воскресенье, едут Яанус Марранди (СДП) и Ольга Иванова. Но депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ) считает, что члены эстонского парламента не должны участвовать в наблюдении за предстоящими президентскими выборами в России. Причиной он называет то, что выборы — не демократические и результаты оформлены уже до прибытия наблюдателей.

Яанус Марранди, который едет в Россию как член Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), не согласен с Паэтом. "Я никак не могу согласиться с Урмасом Паэтом, — говорит Марранди, которые едет в Россию в конце этой недели. — Я могу согласиться только с той частью, что президентские выборы в России действительно по большей части предопределены и свободная печать и равные возможности там не действуют".

С делегацией ПА ОБСЕ едут в Россию представители очень многих стран Европы, чтобы следить и наблюдать за порядком тамошних президентских выборов. "Это обычный процесс, я не вижу в этом ничего необыкновенного", — отмечает Марранди. Он добавляет, что они едут туда не показывать пальцем, а понаблюдают и сделают выводы. "Другой вопрос, как потом отреагирует ПА ОБСЕ".

Но Марранди указывает на визит Ольги Ивановой. А именно, Иванова сказала ERR, что едет наблюдать за выборами на основании полученного от российской Госдумы приглашения. "Вопрос в том, кто получает такие приглашения и почему?" — отмечает Марранди и добавляет, что в таком случае следовало бы хорошо подумать, уместно ли вообще ехать. "Если бы мне пришло личное приглашение, чего, разумеется, никогда не случится, то я бы, безусловно, не поехал". — говорит он.

В начале этой недели Delfi писал, что депутат Рийгикогу Март Нутт (IRL) в Россию не поедет. "Я получил сигналы, что могут возникнуть проблемы", — сказал Нутт. Он добавил, что получил из какого-то источника информацию, что с въездом в страну могут быть проблемы.

Марранди признал, что говорил об этом с Нуттом. "Мы неоднократно ездили вместе с Мартом Нуттом наблюдать за выборами, и я тоже знаю, что он действительно в этот раз получил от источников информацию, что у него могут возникнуть трудности с въездом в страну", — пояснил Марранди. "Март Нутт очень много высказывался на внешнеполитические темы, также высказывал мнение о политике гражданства", — посчитал это причиной Марранди. Он добавил, что в России нечего бояться, передвигаются вместе с норвежцами, с которыми образуют единую команду, и у них также есть переводчик и водитель, вдобавок дипломатические паспорта.