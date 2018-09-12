12.09.2018, 13:32

Яан Мянник неожиданно отказался от EKRE: детям приходится слышать, что их отец — расист

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Микк Салу
 
Редактор: Вера Степанова
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Яан Мянник неожиданно отказался от EKRE: детям приходится слышать, что их отец — расист
Henri-Kristian Kirsip

Бывший председатель совета Банка Эстонии Яан Мянник сообщил 2 августа, что будет баллотироваться в Рийгикогу в рядах EKRE. Но 22 августа Мянник сообщил председателю EKRE Марту Хельме: "Настоящим сообщаю, что отказываюсь баллотироваться в Рийгикогу и причина в том, что благополучие моей семьи — мой самый высокий приоритет".

Ekspress Мянник объясняет причины отказа более детально. 20 августа его семья вместе отмечала восстановление независимости. 23-летняя дочь и 21-летний сын долго говорили с отцом о политике.

"Дети сказали, что им все время приходится слышать "Твой отец — расист!" и отвечать на вопросы "Твой отец — расист?" — говорит Мянник.

"Можно сказать, что я оценил репутацию EKRE среди молодых людей неправильно, — отмечает Мянник. — Но семья важнее, чем личная политическая карьера, и я не хочу ставить семью в такое положение". Поэтому участие в выборах в рядах EKRE и отменяется.

В EKRE Мянник не вступил в любом случае. По его словам, он сразу сказал обоим Хельме, что его взгляды в вопросе сексуальных меньшинств абсолютно другие. Также Мяннику не понравился лозунг "Если черный, то укажи на дверь!" Но по словам Мянника, EKRE — единственная партия в Эстонии, которая ведет хоть какую-то национальную политику. Вместе с EKRE он хотел бороться за более высокие зарплаты в Эстонии. На данный момент Мянник не баллотируется на следующих выборах в Рийгикогу ни с одной партией.

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