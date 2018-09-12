Яан Мянник неожиданно отказался от EKRE: детям приходится слышать, что их отец — расист

Ekspress Мянник объясняет причины отказа более детально. 20 августа его семья вместе отмечала восстановление независимости. 23-летняя дочь и 21-летний сын долго говорили с отцом о политике.

"Дети сказали, что им все время приходится слышать "Твой отец — расист!" и отвечать на вопросы "Твой отец — расист?" — говорит Мянник.

"Можно сказать, что я оценил репутацию EKRE среди молодых людей неправильно, — отмечает Мянник. — Но семья важнее, чем личная политическая карьера, и я не хочу ставить семью в такое положение". Поэтому участие в выборах в рядах EKRE и отменяется.

В EKRE Мянник не вступил в любом случае. По его словам, он сразу сказал обоим Хельме, что его взгляды в вопросе сексуальных меньшинств абсолютно другие. Также Мяннику не понравился лозунг "Если черный, то укажи на дверь!" Но по словам Мянника, EKRE — единственная партия в Эстонии, которая ведет хоть какую-то национальную политику. Вместе с EKRE он хотел бороться за более высокие зарплаты в Эстонии. На данный момент Мянник не баллотируется на следующих выборах в Рийгикогу ни с одной партией.