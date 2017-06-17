Яак Юске – Раймонду Кальюлайду: чувствуешь неладное?

"В течение долгого времени единолично правящая в столице Центристская партия предчувствует, что скоро, 15 октября, карета превратится в тыкву. Именно поэтому член правления Центристской партии и старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд высылает в СМИ пресс-релиз, в котором упрекает соцдемов в неудачном выборе кандидата на пост мэра Таллинна", — пишет депутат Таллиннского горсобрания, член фракции социал-демократов

Яак Юске.

"Из этого пресс-релиза выглядывает предчувствующая поражение гримаса. Именно ожидание поражения заставляет Кальюлайда запугивать и вводить в заблуждение. Несмотря на его слова, Райнер Вакра, согласно результатам исследования, является самым популярным кандидатом в мэры среди эстоноязычных избирателей и занимает второе место среди всех жителей столицы.

Но об этом Раймонд Кальюлайд молчит. Не говорит старейшина Пыхья-Таллинна и о том, что он сделал для жителей своего района. А жаль. Ведь в таком случае его можно противопоставить Райнеру Вакра, который как раз смог заставить центристскую мэрию осуществить его идеи. Райнер Вакра потребовал прекратить хаос, царящий в системе вывоза мусора, и расторгнуть договор со связанной с вице-мэром фирмой BWM. Город послушался.

Райнер и его команда вернули Таллинну торговые марки «Столица», “Pealinn”, “Raepress”, которые присвоила себе Центристская партия. Райнер и его команда освободили город от десятка старых поломанных машин, которые лишь занимали парковочные места. Как только Вакра и его единомышленники стали выходить на субботники, чтобы побороть стихийные свалки, активизировались и городские старейшины. Кандидат в мэры от соцдемов заявил, что питание в детских садах должно быть бесплатным. И мэрия с этим согласилась. Соцдемы подали в делопроизводство горсобрания законопроект о раннем языковом обучении. Центристское большинство согласилось и с этим.

Уже сейчас мы видим, как городские власти следуют указаниям Райнера Вакра.

Раймонд, и это только начало. Так что соцдемы не прогадали с выборов кандидата в мэра столицы".