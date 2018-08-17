17.08.2018, 21:01

Яак Юске: как можно брать деньги за празднование дня рождения своей страны? Совместное пение должно быть бесплатным!

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rus.delfi.ee
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XII Noorte laulupidu
XII Noorte laulupidu Foto: Rauno Volmar

В воскресенье вечером всех ждут на Певческое поле, чтобы весь народ мог вместе спеть. Тем страннее брать с людей деньги за билет на большое летнее празднование дня рождения Эстонии, пишет в Eesti Päevaleht Яак Юске.

"По моему мнению, сейчас последний срок организаторам признать свою ошибку и сказать, что на воскресное всемирное пение на Певческом поле народ проходит бесплатно. Это ведь летнее празднование дня рождения нашей страны. Или в дальнейшем мы будем брать деньги и за просмотр парадов по случаю годовщины республики и Дня победы? Ведь расходы на эти мероприятия еще больше", — недоумевает Юске.

"Да, совместное пение — во многом частная инициатива. Да, труд и расходы организаторов, разумеется, нужно оплатить. В то же время, это предприятие рекламируют как общий праздник всех эстонцев. Он в официальной программе ЭР100. Тем более, государство должно было бы покрыть расходы на этот большой народный праздник. Покупать билет на день рождения своей страны, мягко говоря, странно. Было бы более чем достойно сожаления, если бы оказавшаяся слишком высокой цена билета лишила часть нашего народа воскресной радости от совместного пения на Певческом поле", — подчеркивает Юске.

По его мнению, еще не поздно изменить решение и свободно открыть ворота Певческого поля — как 30 лет тому назад во время ночных певческих праздников.

Tallinn Hockey weekend
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Яак Юске: как можно брать деньги за празднование дня рождения своей страны? Совместное пение должно быть бесплатным!

17.08.2018
В воскресенье вечером всех ждут на Певческое поле, чтобы весь народ мог вместе спеть. Тем страннее брать с людей деньги за билет на большое летнее празднование дня рождения Эстонии, пишет в Eesti Päevaleht Яак Юске.
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