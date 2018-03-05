Яак Мадисон собирает деньги для крымских эстонцев и планирует посетить полуостров

Заместитель председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Яак Мадисон собирает в Facebook деньги для улучшения ситуации проживающих в Крыму эстонцев и планирует в начале лета посетить полуостров.

На прошлой неделе Мадисон призвал поддержать общину крымских эстонцев, чтобы помочь им отремонтировать народный музей Eesti Tare. В понедельник Мадисон сообщил в Facebook, что инициативу поддержали 38 человек, и собрано 512 евро, передает rus.err.ee.

"В планах продолжать эту кампанию до конца мая, а в начале июня я поеду к ним в гости и отвезу собранные деньги", — написал Мадисон.

Мадисон сказал ERR, что еще не знает, как именно будет выглядеть его поездка в Крым: поедет он с украинской или российской стороны. Он отметил, что не видит проблем в том, чтобы отправиться в Крым через Россию. Между тем он подчеркнул, что Крым был аннексирован Россией и он не признает Крым ее частью.