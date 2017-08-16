Яак Мадисон приносит извинения за неподобающий плакат и обещает его сменить

Заместитель председателя EKRE и первый номер в Вильянди Яак Мадисон признал, что его предвыборный плакат выглядит неуместно перед школой Паалалинна в Вильянди.

Яак Мадисон рассказал Delfi, что во время внутрипартийной дискуссии EKRE было принято решение снять плакат.

”Посыл нашей кампании состоит в том, что мы зададим жару коррупции, политике кумовства и лжи. При этом у убитой учительницы, бесспорно, есть родственники, ученики и школьный персонал, которых это может задеть. По-человечески их можно понять. Следовательно лучше прийти к соглашению и быть более сострадательным”, — сказал он.

По словам Мадисона, завтра утром плакат сменят на другую политическую рекламу EKRE. ”Старый плакат заменят как только новый выйдет из печати. Там будет реклама с новым лозунгом”, — сказал он.

”Я искренне извиняюсь перед школьным коллективом и близкими убитой учительницы. Наш посыл, безусловно, означает нечто другое, чем призыв людей к боевым действиям, но я отдаю себе отчет, что расположенный перед школой Паалалинна слоган ”Дадим огня!” неподобающий. Мы сменим мой плакат, и придумаем новый слоган”, — утверждает Мадисон.