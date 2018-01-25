25.01.2018, 22:00

Яак Мадисон отправляется в Вену на австрийский бал академиков

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rus.delfi.ee
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Jaak Madison
Jaak Madison Foto: Madis Veltman

Депутат Рийгикогу Яак Мадисон завтра отправится в Австрию, гли примет участие в бале академиков, который организует партия свободы.

Австрийская партия свободы настроена критически в отношении ЕС и миграции, многие ее называют крайне правой.

Мадисон сказал, что ввиду личных знакомств его уже не раз звали на этот бал, и он и ранее его посещал.

Балом академиков данное мероприятие называют потому, что изначально оно было для корпораций, и в нем до сих пор принимает участие множество корпорантов. Кроме того, в нем участвуют много связанных с политикой людей, а также с Австрийской партей свободы

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