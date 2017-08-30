30.08.2017, 09:20

Яак Мадисон назвал мигрантов грязью и потребовал чистой Европы

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rus.delfi.ee
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Яак Мадисон назвал мигрантов грязью и потребовал чистой Европы
Jaak MadisonFoto: Andres Putting

Вице-председатель EKRE и вице-председатель комиссии по делам Евросоюза Яак Мадисон позавчера в Twitter назвал мигрантов "грязью" и потребовал "чистоты" Европы.

Мадисон привел в качестве примера Польшу, которая "отказывается принимать грязь".

На выборах в местные самоуправления в этом году в избирательной программе EKRE также есть пункт, в котором обещают, что мигрантов не будут принимать без разрешения местного самоуправления.

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