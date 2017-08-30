Яак Мадисон назвал мигрантов грязью и потребовал чистой Европы

Вице-председатель EKRE и вице-председатель комиссии по делам Евросоюза Яак Мадисон позавчера в Twitter назвал мигрантов "грязью" и потребовал "чистоты" Европы.

Мадисон привел в качестве примера Польшу, которая "отказывается принимать грязь".

Itaalia rannas vägistati noor poolatar ja siis imestatakse, miks Poola ei võta vastu mustust. Euroopa peab olema puhas. Kõikjal. Ka Eestis.— Jaak Madison (@JaakMadison) August 28, 2017

На выборах в местные самоуправления в этом году в избирательной программе EKRE также есть пункт, в котором обещают, что мигрантов не будут принимать без разрешения местного самоуправления.