Яак Ааб является третьим министром-центристом, подавшим в отставку

Министр Яак Ааб является уже третьим министром от Центристской партии, подающим в отставку.

Первым в отставку подал 6 декабря 2016 года министр сельской жизни Мартин Репинский в связи с разразившемся вокруг его фермы скандалом и обвинениями в ненадлежащем ведении бизнеса.

25 мая прошлого года должность покинул министр государственного администрирования Михаил Корб. Причина — его выступление в Хаапсалу, где он заявил, что не поддерживает членство Эстонии в НАТО.

11 марта этого года нынешний министр государственного администрирования Яак Ааб был задержан полицейскими за превышение скорости — вместо 50 км/ч он ехал со скоростью 73 км/ч. Полиция обнаружила у него опьянение, уровень алкоголя в крови составил 0,23 промилле. Ааб заявил, что это недопустимо для министра. Поэтому он покидает должность.