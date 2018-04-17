17.04.2018, 15:10

Яак Ааб является третьим министром-центристом, подавшим в отставку

 (6)
rus.delfi.ee
EST 2
Яак Ааб является третьим министром-центристом, подавшим в отставку
Tiit Blaat

Министр Яак Ааб является уже третьим министром от Центристской партии, подающим в отставку.

Первым в отставку подал 6 декабря 2016 года министр сельской жизни Мартин Репинский в связи с разразившемся вокруг его фермы скандалом и обвинениями в ненадлежащем ведении бизнеса.

25 мая прошлого года должность покинул министр государственного администрирования Михаил Корб. Причина — его выступление в Хаапсалу, где он заявил, что не поддерживает членство Эстонии в НАТО.

11 марта этого года нынешний министр государственного администрирования Яак Ааб был задержан полицейскими за превышение скорости — вместо 50 км/ч он ехал со скоростью 73 км/ч. Полиция обнаружила у него опьянение, уровень алкоголя в крови составил 0,23 промилле. Ааб заявил, что это недопустимо для министра. Поэтому он покидает должность.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



”В России — враг, в Эстонии — шпион”. Михаил Петров называет эстонскую тюрьму ”позором Европы”

17.04.2018
Псковский тренер Михаил Петров надеется через 90 дней выйти из эстонской тюрьмы, пишет издание "Псковская Губерния". Приводим статью в полном объеме и без изменений:
Подробнее

Сообщил ли Ааб патрульным, что является министром? Две версии

17.04.2018
Инцидент с министром Яаком Аабом, который попался пьяным за рулем, всплыл только после того, как назначивший ему наказание полицейский чиновник понял, что речь идет о министре. Согласно одной из версий, сам Ааб об этом не говорил, а патрульные, которые его задержали, в мужчине высшее должностное лицо не признали.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ощутите разницу между умной технологией и обычной зубной щеткой!
Время простых зубных щеток прошло – в Philips создана инновационная зубная щетка Sonicare DiamondClean Smart на базе высококачественной технологии sonic, позволяющей при помощи смартфонного приложения обеспечить чистоту и белизну зубов. Это самый лучший способ иметь здоровые зубы и прекрасную улыбку!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Недовольная покупательница: в Maxima теперь можно платить наличными и карточкой только 50/50?

17.04.2018
В редакцию Delfi обратилась читательница, у которой возникла проблема с оплатой покупки квитанциями из автомата по приему тары в одном из столичных магазинов Maxima. По ее словам, продавец сообщила ей, что теперь наличными либо квитанциями должна быть оплачена половина стоимости покупки, иначе оплата оставшейся суммы карточкой не пройдет.
Подробнее


-40% Esprit Meeste käekell ES106901001
171,90 €
103,14 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106762002
107,10 €
64,26 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100072
109,- €
-20% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
127,20 €

Пожарные объяснили, почему нельзя было спасти всех людей в "Зимней вишне"

17.04.2018
У пожарных, работавших в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, не было возможности спасти всех людей, заблокированных на четвертом этаже здания, заявила группа представителей МЧС, российских пожарных экспертов и бывших сотрудников пожарной службы на пресс-конференции в Москве.
Подробнее


DELFI В СЕТУМАА: Сбор яиц, церковные объятия и ”муналоомка”. Как справляет Пасху самый загадочный народ Эстонии

17.04.2018
Одна часть — в Эстонии, другая — в России. Одна часть — в Вырумаа, вторая — в Печорском районе. Общее название — Сетумаа, родина народа сету. Delfi выпала уникальная возможность посетить историческую территорию, увидеть ее красоты, узнать ее традиции. Что едят в Сетумаа? Во что верят? Как граница изменила жизнь сету? Об этом и многом другом — в репортажах из серии ”Delfi в Сетумаа”.
Подробнее


ВИДЕО: Фанатка Овечкина бьет рекорды просмотров

17.04.2018
Интересный эпизод произошел на разминке перед вторым матчем 1/8 финала Кубка Стэнли "Вашингтон" - "Коламбус". Нападающий столичного клуба Бретт Коннолли выкинул за борт три шайбы, чтобы порадовать юную болельщицу.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

3 ЛУЧШИХ МЕСТА ДЛЯ СВАДЬБЫ | На какой мызе отметить слово “да”?
На первый взгляд, организация свадьбы — это просто уйма вопросов! Где заказать платье невесты — или вообще взять напрокат? Как сообщить родителям? Кого пригласить на регистрацию? Устроить традиционную свадьбу или что-то экстраординарное? Где взять на всё это денег? И вопросам этим не видно конца и края. Для свадьбы нужны, прежде всего, две вещи — молодая чета и хорошее место, где можно отметить этот свой особенный день.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО DELFI: Аренда цветочных киосков на улице Виру подорожала. А цветы?

17.04.2018
В начале марта цветочный рынок на улице Виру в Старом городе Таллинна вновь открылся после реновации, которая повлекла за собой резкий рост в стоимости аренды. Отразилось ли это на цене цветов?
Подробнее