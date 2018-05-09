Яак Ааб возвращается в Таллиннское горсобрание

Таллиннская избирательная комиссия восстановила полномочия Яака Ааба в качестве депутата Таллиннского городского собрания.
Одновременно прекращены депутатские полномочия в городском собрании Эльмар-Йоханнеса Труу, сообщает Раэпресс.
Таллиннская избирательная комиссия восстановила полномочия Яака Ааба в качестве депутата Таллиннского городского собрания.
Одновременно прекращены депутатские полномочия в городском собрании Эльмар-Йоханнеса Труу, сообщает Раэпресс.
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