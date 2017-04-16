Яак Ааб: рабочее место Сависаара — это поддержка от партии

Генеральный секретарь Центристской партии Яак Ааб сказал, что выплачиваемая бывшему председателю партии зарплата — не что иное, как поддержка, потому что ему нужна помощь.

"Это дело трудоустройства — как поддержка. Что мы юлим. Эдгару так или иначе нужна определенная поддержка. Кто поможет? Партия должна помочь. Я бы не придавал большого значения тому, в какой она форме", — сказал Ааб.

Оформление поддержки как работы — просто одна из возможностей для оформления поддержки. Ааб сказал, что он не знает точно, чем именно занимается нанятый советником по истории Сависаар. Но он нашел, что занятие историей Центристской партии помогает Сависаару оставаться активным и хорошо влияет на его здоровье.

Что касается возможного выдвижения кандидатуры Сависаара на местных выборах, то, по словам Ааба, это сейчас не стоит на повестке дня, потому что зависит от здоровья Сависаара, как говорил и сам Сависаар.