Генеральный секретарь Центристской партии и бывший министр социальных дел Яак Ааб считает, что планируемая правительством ЭР пенсионная реформа крайне необходима, так как это сплотит общество.



"Дебаты на тему пенсионной реформы ведутся уже на протяжении последних десяти лет, — сказал Ааб. — Мы пришли к заключению, что при нынешнем расчёте пенсии социальное неравенство будет углубляться, и в ближайшем будущем люди с низкими зарплатами пострадают ещё больше, достигнув пенсионного возраста. Центристская партия на протяжении долгих лет требовала изменения системы расчёта пенсии на государственном уровне, чтобы один год трудового стажа учитывался в равной степени для всех уже на первой пенсионной ступени. Я рад, что одно из наших важнейших предложений нашло поддержку в правительственной коалиции, созданной Центристской партией".

По словам Ааба, критику оппозиции в Рийгикогу относительно пенсионной реформы не стоит принимать всерьёз. "Если реформист Юрген Лиги считает, что зависимость размера пенсии от трудового стажа означает наказание для людей, он идёт по неверному пути. Истинное наказание — это ситуация, в которой люди с низкими зарплатами должны отработать несколько лет, чтобы получить один целый пенсионный год, — подчеркнул Ааб. — Но в этом и заключается принципиальное отличие нынешнего правительства от предыдущего. Наша задача — сгладить социальное неравенство в обществе и повысить социальную солидарность. Нынешний шаг, несомненно, приведёт нас к этому. Если действующая пенсионная система устраивает четверть работников и не устраивает три четверти, разумеется, следует внести изменения. Если сегодня разница между низкими и высокими пенсиями составляет 1,7, то через несколько десятилетий эта разница может вырасти в четыре раза".

Ааб отметил, что план пенсионной реформы нацелен на будущее, в котором система выхода на пенсию должна стать более гибкой. "Когда изменения вступят в силу, в будущем станет возможным самостоятельно выбирать время выхода на пенсию, получать пенсию по частям, приостановить на время выплату пенсий и возобновить в любой момент. Это очень важное изменение, означающее для государства дополнительные расчёты и хлопоты, но дающее пенсионерам свободу самостоятельно принимать решения и дополнительные удобства. Это поистине решение 21 века".

"Реформисты, постоянно всё критикующие, прекрасно отдают себе отчёт, что пенсионная система требует изменений, поскольку трудоспособное население с каждым годом сокращается, в то время как число пенсионеров растёт. Если ничего не менять, средний пенсионный возраст существенно снизится. Это проблема, которой необходимо заняться уже сегодня, и правительство уже делает шаги в этом направлении", — подчеркнул Ааб.

19 января на кабинетном заседании правительства было принято решение продолжить вносить изменения в пенсионную систему и также изменить формулу расчёта пенсии. Вдобавок к гибкой пенсионной системе и привязке с 2027 года пенсионного возраста к средней ожидаемой продолжительности жизни, с 2037 года размер пенсии первой ступени будет зависеть от полных лет трудового стажа, а не от размера зарплаты.