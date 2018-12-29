"Я желал ей только добра!" Мужчина подсыпал знакомой наркотик в напиток и другие истории о "доброжелателях"

Полиция сообщает, что это были иностранцы, которые вместе приехали в Таллинн и остановились в отеле в центре города в разных комнатах. Они не были в интимных отношениях — просто давние знакомые, вместе путешествовавшие по Эстонии.

"Доброжелателя" на подобный шаг побудила депрессия его знакомой. Поэтому в один прекрасный день он решил улучшить ей настроение, незаметно подкинув в ее кофе таблетку экстази.

Женщина заметила краем глаза, что мужчина кинул ей что-то в напиток, но он сказал ей, что это всего лишь сахар. Однако когда через 20 минут ей стало плохо, она поняла, что в напитке могло быть какое-то наркотическое вещество.

Она закрылась в туалете кафе и оттуда вызвала скорую помощь и полицию. Анализы подтвердили содержание экстази в ее крови и кружке. На допросе мужчина заявил, что якобы получил летом от друга три таблетки для улучшения настроения. После принятия одной из них ему стало легче и он посоветовал таблетку своей знакомой.

Полиция отмечает, что в итоге неизвестно, говорил ли мужчина на допросе правду или на самом хотел изнасиловать женщину, или же просто надеялся, что экстази повысит ее сексуальное влечение к нему.

Ранее общественность взбудоражила волна отравлений в клубах так называемым пробочным напитком или GHB. Однако никто так и не был задержан. Кроме того, жертвы не пожелали официального разбирательства.