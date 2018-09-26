„Я же видела, как он одевается и идет в школу!” Как дети становятся наркодилерами

Яагупа растила хорошо образованная бабушка, занимающая также приличную должность. Мама и папа мальчика уехали в Финляндию на заработки, сына же оставили на бабушку. ”Яагуп вообще-то добрый и хороший мальчик, но в какой-то момент он начал курить марихуану.