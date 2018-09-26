„Я же видела, как он одевается и идет в школу!” Как дети становятся наркодилерами(6)
В судебных делах черным по белому расписано: как самый обычный таллиннский школьник становится наркодилером. Как живут такие дети?
В судебных делах черным по белому расписано: как самый обычный таллиннский школьник становится наркодилером. Как живут такие дети?
Projektiinsener / müügiinsener / müügianalüütik
T-TAMMER OÜ
Tähtaeg: 22.10.2018
Eluslooduseosakonna juhataja
KESKKONNAAGENTUUR
Tähtaeg: 04.10.2018
Kontserni turunduskoordinaator
MU-CONSULTANTS EESTI OÜ
Tähtaeg: 10.10.2018
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