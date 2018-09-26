26.09.2018, 07:00

„Я же видела, как он одевается и идет в школу!” Как дети становятся наркодилерами

 (6)
Дагне Михкельс
 
Ольга Привалова
Редактор 
EST
„Я же видела, как он одевается и идет в школу!” Как дети становятся наркодилерами
Toom Tragel

В судебных делах черным по белому расписано: как самый обычный таллиннский школьник становится наркодилером. Как живут такие дети?

Яагупа растила хорошо образованная бабушка, занимающая также приличную должность. Мама и папа мальчика уехали в Финляндию на заработки, сына же оставили на бабушку. ”Яагуп вообще-то добрый и хороший мальчик, но в какой-то момент он начал курить марихуану.

Tallinn Hockey weekend
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