07.11.2018, 14:00

”Я выхожу из этой некрасивой политической игры”. Рандъярв решила не разбираться с Eesti Kontsert и баллотируется в Рийгикогу

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rus.delfi.ee
EST 1
Laine Randjärv
Laine RandjärvFoto: Ilmar Saabas

Лайне Рандъярв решила не продолжать споры с Eesti Kontsert, сосредоточиться на политике и баллотироваться на выборах в Рийгикогу.

Рандъярв сказала ERR, что не будет подавать в суд на Министерство культуры и Eesti Kontsert, поскольку не хочет ставить совет учреждения в неудобное положение. ”Я выхожу из этой некрасивой политической игры”, — заявила она и отметила, что многое, что было о ней сказано в связи с этой историей, неправда.

На вопрос о том, проведет ли она в случае своего избрания в Рийгикогу все отведенные четыре года, она ответила, что не хочет давать обещаний. ”Мне не хочется давать обещаний, а то в случае чего обвинят, что я не держу свое слово”, — сказала она.

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