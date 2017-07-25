”Я тоже человек!” Исследование показало, как живется иммигрантам в Эстонии

Из защищенной недавно в Тартуском университете магистерской работы, за основу которой был взят опыт десяти иммигрантов, следует, что риторика ненависти прочно укоренилась в нашем обществе, пишет Eesti Päevaleht.

"Исходя из миграционного кризиса последних лет и общей политической нестабильности, как в Эстонии, так и в других странах, возникло предвзятое отношение к миграции. Страх, предубеждения и злость по отношению к иммигрантам — масштабное и растущее явление не то только в Эстонии, но и в мире”, — пишет Виктория Коцюба в своей работе ”Я тоже человек! — Опыт эстонских иммигрантов”.

Работа показала то, о чем говорят и соответствующие рапорты и исследования: отношение далеко от гостеприимного. Иракца Самера (все имена вымышленные — прим. ред.), который живет в Эстонии уже семь лет, привела сюда любовь. Мужчина работает руководителем проектов в сфере инфотехнологий, является опорным лицом и делает переводы. Он понимает, что эстонское общество настроено по отношению к нему негативно. Проживая в маленьком городе на юге страны, он каждый день сталкивается с вербальными нападками, насмешками и расистским отношением. ”Когда кто-то меня дискриминирует, что происходит ежедневно, то, если бы я защищался, огрызался или отвечал в том же стиле, у общества создалось бы обо мне впечатление как об агрессивном человеке с Ближнего Востока, который пытается напасть на невинного эстонца. Хотя сейчас у меня и так такой имидж”, — говорит Самер.

Мужчина считает, что его лучший защитник в Эстонии — эстонский язык. ”Если кто-то злится на меня, то я отвечаю на эстонском языке. Обычно это вызывает удивление. Иногда бывает, что расистские комментарии идут от русскоговорящих людей. Я отвечаю им на эстонском, и они не понимаю меня…Нападки случаются даже на образованных и работающих людей”, — говорит он.

Подобное переживают и беженцы из Сирии Сара и Саид с той разницей, что их семья находится в Эстонии всего год, они не владеют языком и только ищут возможности для интеграции. До настоящего момента им удавалось сглаживать конфликты, предлагая обидчику сладости, которые они специально всегда носят с собой для этих целей.

Россиянка Валентина впервые приехала в Эстонию в 1986 году в качестве художника в Государственном русском драматическом театре Эстонской ССР. ”Эстония никогда не давала мне пищу и кров”, — считает она сейчас. Женщина хотела реализовать себя в Эстонии и видела для этого хорошие возможности. На свою технику она сняла сотни фотографий Старого города. Красота здешних побережий, лесов, городов и людей вдохновляла ее на творчество, но она чувствовала, что Эстония не отвечает ей тем же.

Как бы то ни было, несмотря на негативные моменты, все интервьюируемые отметили, что Эстония — хорошая и безопасная для проживания страна и что эстонцы — простой и работящий народ.

Как и почему они приезжают в Эстонию?

Мужчин из Ирака и Чили привела в Эстонию любовь к эстонке. Женщина из Азербайджана переехала сюда тоже из-за любви. Двое сирийцев бежали от войны. Еще один сириец приехал благодаря стипендии на обучение в магистратуре. Латыш сначала прибыл получать высшее образование, но встретил кореянку и решил обосноваться вместе с ней в Эстонии. Девушку из Аргентины привел сюда уже имеющийся опыт пребывания в Таллинне и уважение к истории Эстонии. Россиянку пленили местные красоты и желание состояться здесь как художник. Американец приехал ввиду наличия эстонского гражданства и интереса к своим корням.