”Я — тот, кто помогает, поддерживает и вдохновляет”. Первое и "последнее" интервью загадочного возлюбленного Элины Нечаевой

Загадочный возлюбленный эстонской певицы Элины Нечаевой Давид Пярнаметс первый и, по его собственным словам, последний раз открывается прессе, пишет LP.
Безоговорочная победа Элины Нечаевой (26) на Eesti Laul приковала внимание 300 000 телезрителей не только к ней самой, но и к ее возлюбленному Давиду Пярнаметсу (41), который вместе с ней наблюдал за ходом голосования в прямом эфире из ”зеленой комнаты”. До сегодняшнего дня о мужчине было известно лишь то, что он на 15 лет старше певицы, и, предположительно, богат.
”Я — не медийный человек, а скромный предприниматель, не желающий распространяться о своей личной жизни. Я — не звезда, которая стремится на обложки. Но сегодня я сделаю исключение и дам свое единственное интервью эстонской прессе”, — начинает разговор Пярнаметс.