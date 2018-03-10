”Я — тот, кто помогает, поддерживает и вдохновляет”. Первое и "последнее" интервью загадочного возлюбленного Элины Нечаевой

Безоговорочная победа Элины Нечаевой (26) на Eesti Laul приковала внимание 300 000 телезрителей не только к ней самой, но и к ее возлюбленному Давиду Пярнаметсу (41), который вместе с ней наблюдал за ходом голосования в прямом эфире из ”зеленой комнаты”. До сегодняшнего дня о мужчине было известно лишь то, что он на 15 лет старше певицы, и, предположительно, богат.

”Я — не медийный человек, а скромный предприниматель, не желающий распространяться о своей личной жизни. Я — не звезда, которая стремится на обложки. Но сегодня я сделаю исключение и дам свое единственное интервью эстонской прессе”, — начинает разговор Пярнаметс.