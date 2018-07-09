09.07.2018, 19:02

"Я стал снова шутить и смеяться”. 57-летний житель Сааремаа с помощью фонда борется с раком легких

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rus.delfi.ee
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"Я стал снова шутить и смеяться”. 57-летний житель Сааремаа с помощью фонда борется с раком легких
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Начиная с марта фонд помощи больным раком ”Подаренная жизнь” (Kingitud elu) поддерживает лечение 57-летнего жителя Сааремаа Оття Паакспуу, у которого был обнаружен рак легких.

Лечение дает результаты и семья счастлива.

”Когда в марте я ходатайствовал о поддержке фонда, то на самом деле руководствовался лишь оптимизмом моего лечащего врача, который говорил, что это может помочь. Я чувствовал себя намного хуже, чем поздней осенью, а в апреле борьба и вовсе развернулась нешуточная. На работу у меня ходить уже не было сил, и все больше времени уходило на отдых перед совершением необходимых действий и после каждого более серьезного движения. Тогда я понял, насколько все серьезно и почему мой врач посоветовал такое дорогое лечение”, — рассказывает мужчина.

”Сейчас могу сказать, что все приложенные усилия были не напрасны и переломный момент произошел где-то в середине мая. Жена сказала, что я вдруг стал смеяться и шутить. С каждым днем мы могли все чаще общаться на темы, не связанные с моим плохим самочувствием”, — говорит мужчина и добавляет, что ”узелки уменьшаются и исчезают”.

Мужчина благодарит фонд, свою семью и всех, кто протянул ему руку помощи.

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