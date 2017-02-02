"Я остаюсь": Delfi запускает масштабный проект о молодежи Эстонии в преддверии годовщины республики

В преддверии 99-й годовщины Эстонской Республики портал Delfi запускает масштабный проект "Я остаюсь", в котором 99 молодых людей (и эстоноязычных, и русскоязычных) из разных регионов нашей страны рассуждают о том, почему они остаются в Эстонии.

Идея сделать такой проект родилась в нашей редакции органично: этим летом пройдет молодежный Праздник песни и танца, который также называется — "Mina jään"/"Я остаюсь".

В рамках проекта мы познакомим читателей с очень разными молодыми людьми, живущими в Эстонии. Они расскажут, почему остаются в Эстонии, и остаются ли, кем они хотят стать, какой видят страну и свое будущее.

Мы встретились с молодыми людьми и девушками, ожидания, стремления и убеждения которых очень разнятся. Есть те, чьи родственники давно работают в Финляндии, и возникает логичный вопрос — а сколько я буду зарабатывать в Эстонии? Есть те, кто даже не допускает мысли об отъезде.

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Наша молодежь хочет и готова высказываться, она хочет, чтобы к ее голосу и мнению прислушались. Следите за нашим проектом — и оставайтесь с нами.

Команда проекта: Маарья Пакатс, Реэт Пяргма, Эстер Вайтмаа, оператор и режиссер — Таави Арус. Перевод на русский — редакторы RusDelfi.