"Я никуда не изчезну, и не надейтесь". Сависаар — о должности мэра Нарвы и предложении Яны Тоом

Экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар провел пресс-конференцию в столичном бюро своего избирательного союза. "Поговорим на чистоту!" — начал он.

Сависаар сообщил, что не исключает возможности становления мэром Нарвы, но об этом можно будет говорить лишь в случае, если Союз Сависаара получит хорошие результаты на выборах в Нарве.

"Мне предложили баллотироваться на пост мэра Нарвы. Верю, что такие предложения баллотироваться в одном или другом списке еще поступят. Но я буду баллотироваться в Таллинне, в Ласнамяэ", — сказал Сависаар.

"Я никуда не изчезну, и не надейтесь. Вам же лучше, когда я здесь, тогда я могу хоть каждую неделю излагать вам свои мысли на пресс-конференции", — обратился он к журналистам.

Он также коснулся заявления Яны Тоом о том, что она трижды предлагала ему свое место в Европарламенте. Сависаар считает, что с ее стороны это был бартер, в результате которого Тоом бы стала мэром Таллинна.

"Прошло три недели, а я до сих пор не увидел что-то, на основе чего меня можно было бы обвинять. Но возможно, еще найдется", — заявил Сависаар насчет своего судебного процесса. Он добавил, что подсчет его доходов и расходов был сделан неправильно.