"Я не согласна. Я хочу жить!" Журналистка обвинила ERR в издевательстве

Бывший журналист ERR Керли Делло решила публично рассказать о нездоровой трудовой атмосфере и о том, почему она, проработав много лет на ETV, решила уйти.

Все началось с того, что руководство не утвердило ее на роль ведущей сезонной передачи о рыбаках и их жизни, назвав недостаточно интеллигентной для этого. ”Во мне что-то надломилось и почва ушла из-под ног, так как до этого я не знала, насколько узколобой меня в действительности считают в этом доме”, — говорит Делло.

Как бы то ни было, она продолжила. Через какое-то время ее хороший друг, который тоже работал в ERR и тоже потом ушел оттуда, предложил в начале сентября отправиться вместе отдыхать. ”Поскольку у меня был заместитель, который всегда предлагал брать на себя больше, так как раз в неделю — это мало, то я не видела проблемы и мы купили билеты. Я изменила даты своего отпуска в соответствующей среде, после чего началось то, к чему я не была готова, — продолжает женщина. — Зазвонил телефон. На том конце был мой непосредственный начальник, который проорал (я по-прежнему смело использую это выражение): ”Как ты можешь иметь наглость полагать, что ты можешь взять отпуск в разгар сезона?””. Делло пыталась объяснить, что за десять лет ни разу отдыхала в середине сезона и что у нее есть заместитель, но ее не слушали. Далее, по ее словам, начались всяческого рода нападки, и в итоге она заявила, что доводит сезон "Terevisioon" до конца и с 1 июля увольняется.

”Далее последовало нечто постыдное. ”Куда тебе идти? Все с частных каналов хотят прийти к нам, потому что у нас стабильно!”. Извините, но вашу чертову стабильность я в топливный бак не залью. Вы не даете мне дополнительного заработка, так как я недостаточно интеллигентна, вы регулируете мою личную жизнь, вы общаетесь со мной в приказном-орущем тоне. Я не согласна. Я хочу ЖИТЬ. У меня только одна жизнь”.

Также, по словам Делло, ее путем угроз пытались склонить к неразглашению ситуации.