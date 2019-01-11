”Я не хочу знать, что у сидящего в соседней кабине понос!” Почему общественные туалеты в Эстонии так беспокоят общественность?

”Каждый раз, когда я приземляюсь в Копенгагене или Стокгольме, именно туалеты в аэропорту говорят мне, что, наконец-то, я в Северной Европе. В Каструпе и Арланде туалеты похожи на маленькие комнаты: кабинеты с кафельными стенами, которые закрывается на хорошую дверь, сравнимую по размеру с входной. Человек может спокойно уединиться в туалете и совершать свои приватные действия так, чтобы никто не становился свидетелем этого”, — пишет и он и отмечает, что в более отдаленных локациях (например, Северной Америке или Великобритании) приватность снова исчезает.

”То, что тоталитарные страны не могут позволить, чтобы индивид хоть на миг остался в одиночестве, можно увидеть на примере Китая, где у кабинок в туалете иногда даже нет дверей. Так же, как это было принято в СССР….”

Киви пишет, что Эстония могла бы взять пример со Скандинавии или Японии: ”Если мы обычно говорим, что мы народ, который нуждается в приватности немного более других, то почему мы пытаем себя этими шаткими туалетами, которыми неудобно пользоваться? Я не хочу знать, что у сидящего в соседней кабине человека понос”.

По словам руководителя отдела маркетинга и коммуникации Сирье Арро Tallinna Sadam, полуприватность кабин обусловлена необходимостью экономии пространства и расходов на строительство. Также нужно сделать так, чтобы их было удобно убирать, чтобы была максимально эффективно обеспечена работа вентиляции, освещения и выполнены противопожарные требования. Арро отмечает, что в тех зданиях порта, которые только строятся, запланированы ”разные решения”.

Пресс-секретарь Tallink Катри Линк в свою очередь поясняет, что такие решения оптимизируют ”процесс вентиляции и уборки” и служат выполнению противопожарной безопасности.

В Эстонском союзе архитекторов интерьера отмечают, что применяемые в общественных туалетах решения, как правило, основываются на желаниях заказчиков и владельцев и ”архитекторы интерьера руководствуются только экономическими ожиданиями”.

Официальные требования к звукоизоляции туалетов отсутствуют и использование кабинок облегчает и убыстряет процесс строительства и администрирования и уборки. Также в таких случаях строительство вентиляции обходится дешевле, не говоря уже о расходах на строительные материалы и экономию пространства.