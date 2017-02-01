”Я кричу в пустоту и не жду ответа”. Взрослые работают — дети страдают от депрессии

В сентябре 2015 года, после долгой целенаправленной работы психиатров, в Таллинне при поддержке норвежского фонда был создан детский центр психического здоровья. Очереди на стационарное лечение в центре достигают полугода, что свидетельствует о масштабах проблемы пишет Eesti Päevaleht.

„Я — не то, что я думаю. Я — не то, что я делаю. Я — всего лишь звездная пыль!”



”Моя душа, где ты?”



”Я ненавижу жизнь за глупую несправедливость по отношению к хорошим людям”



”Знаете, как больно любить человека, понимая, что вы не можете быть вместе?”



”Я кричу в пустоту и не жду ответа. В пустоту….”

Это лишь некоторые примеры мыслей детей, чье отчаяние так велико, что в одиночку уже не справиться.

За прошлый год детям в возрасте 12-19 лет было выписано 10 385 рецептов на антидепрессанты и успокоительные. Еще четыре года назад эта цифра составляла 6745. Несмотря на столь высокие показатели, исследований депрессии среди молодежи в стране не проводилось. Известно лишь, что участились случаи преднамеренного нанесения себе телесных повреждений среди подростков младше 19 лет: в позапрошлом году их было 488, в прошлом — 640. По данным госконтроля, около 20% детей не проходят даже обычной проверки здоровья.

Graafik: Toom Tragel

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За последние годы Норвегия через европейские программы выделила Эстонии на борьбу с психическими проблемами детей в общей сложности около 8 млн евро.

”Детей, которые находятся в беде, ужасно много и их количество растет. В обществе растет тенденция пренебрежительного отношения к детям с особыми образовательными потребностями. Родители обращаются в СМИ, чтобы защитить своего ребенка от шумного и опасного одноклассника, а кто же защитит этого ребенка?”, — сказала представитель Grant Thornton Сийри Антсмяэ, автор исследования, рассматривающего ситуацию с психическим здоровьем молодежи.

”В ходе проведения исследования я встречалась с детьми, подвергшимися физическому и психологическому насилию. Таких детей много, и мы их не замечаем”, — сказала она.

Согласно исследованию, грусть и/или подавленность каждую неделю испытывают 40% детей в возрасте 11-15 лет. При этом у государства нет данных относительно того, сколько опорных специалистов работает в школе, поэтому говорить о своевременном и качественном выявлении особых потребностей у детей говорить не приходится. Та же ситуация наблюдается на уровне местных самоуправлений: результаты исследования показывают, что лишь в трех уездах насчитывается достаточное количество специалистов по защите детей.

”Детская психиатрия в Эстония всегда оставалась без должного внимания. Раньше созданных специально для детей мест не было. Необходимо место, принимающее во внимание потребности детей и подростков, куда они приходят решать свои проблемы”, — подчеркнула психиатр Анне Клейнберг, автор идеи центра психического здоровья. Таллиннский центр психического здоровья для детей открыл свои двери в августе прошлого года. Очереди на стационарное лечение растянулись на полгода вперед, что показывает всю серьезность проблемы.

Если летом у детских психиатров работы поменьше, то осенью и зимой ее заметно прибавляется. ”Но всегда есть дети, которые пытаются лишить себя жизни. Пик приходится на ноябрь и декабрь. Посмотрим, что принесет март, когда разом поступит много детей”, — сказала Клейнберг.

В 2014 году насчитывалось 12 случаев суицида среди не достигших 19-летнего возраста молодых людей. В 2015 году — столько же.

”Родители работают с такой интенсивностью, чтобы увеличить свои невысокие доходы, и дети отходят на задний план. Психические расстройства у детей вызваны факторами окружающей среды. Большую роль играет вопрос безопасности, которая идет от взрослых. Безопасность же взрослого в свою очередь основывается на экономических и социальных гарантиях. И дети остаются где-то в конце”, — объяснила Клейнберг.