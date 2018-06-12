"Я хочу узнать, каков у меня риск заболеть раком": зачем жители Эстонии становятся генными донорами?

"Я решила стать генным донором, потому что прочла, что смогу узнать, каков у меня риск заболеть раком в будущем, — говорит Марина, ставшая генным донором. — Моя мама умерла от рака матки и я очень боюсь, что это может быть генетической предрасположенностью, которая грозит не только мне, но и моим будущим детям. К тому же это бесплатно, не требует от меня ничего, кроме одной ампулы крови".

"Я хочу внести вклад в науку. И хотя я выбрала профессию, далекую от науки, я хочу быть полезной ученым. Я понимаю, как важно исследование генов как можно большего числа людей. То, что наши ученые делают, принесет огромную пользу человечеству в будущем", — считает генный донор Евгения.

"Я хочу узнать о рисках для своего здоровья. Знаю, что такие исследования стоят очень дорого, но сейчас это можно сделать бесплатно. Так почему бы и нет?", — объясняет свое участие в проекте Анна.

Почему люди не хотят быть донорами?

"Призыв стать генным донором вызвал во мне необъяснимый протест. Мне кажется, особой практической пользы эта затея людям не принесет, разве что ученые получат данные для своих исследований. Наше правительство пока что не выделило средства на вторую часть проекта, которая предусматривает расшифровку отчетов. Так что желаю светлого будущего нашей медицине, а я пока побуду обычным донором. Регулярная сдача крови для нуждающихся на данный момент кажется более полезной", — рассказала читательница "Вечёрки" Ольга.

"На данный момент присоеднились 52 387 генных доноров — это как-то очень мало, если будет больше доноров, я подумаю, — делится своим мнением Андрес. — Привлекательным кажется идея, что, судя по описанию проекта, новым генным донорам будет сделан генный паспорт, на основании которого можно оценить риски заболеваний и совместимости лекарств. Но я, например, не хочу узнать, что у меня "склонность к ожирению или раку". Лучше буду спокойно жить в неведении, а если что произойдет, то тогда и буду решать. Жить в страхе и не есть конфеты не хочу. Что за жизнь без конфет?"

"Во-первых, я думаю, что изначально все эти исследования собираются для каких-то военных нужд — разбработки биологического оружия, к примеру, — считает Андрей. — Если смотреть на историю человечества, то такие данные собирались для создания оружия для уничтожения определенной группы людей с генетическими особенностями. Стоит задуматься, почему именно на нашей территории проводится сбор генов, может быть, на это имеются какие-то геополитические интересы. Может, это прозвучит, как паранойя, но сейчас я не хочу давать свои генетические данные. Для себя я не вижу практической пользы. Гораздо большую пользу принес бы ежегодный тест на сердечно-сосудистые заболевания, на онкологию, возрастные изменения, нежели чем какой-то абстрактный тест, результаты которого не дают 100% гарантии, заболею я чем-то или нет, а лишь оцениваются риски".

Кого ждут?

Стать генным донором может любой человек, достигший совершеннолетия и имеющий эстонскую ID-карту. Возраст, состояние здоровья и прочие факторы не имеют значения. Однако сейчас наиболее активными участниками проекта являются эстоноязычные женщины. Для полноты картины, чтобы выявить общие особенности, различия и схожести генов представителей разных национальностей, к более активному участию приглашаются русскоязычные жители Эстонии, особенно мужчины.

Зачем мне это?

Процедура сдачи крови бесплатна и занимает несколько минут. Берется всего 6 мл, т.е. небольшая пробирка венозной крови. Сдавать кровь можно и не натощак.