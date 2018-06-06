06.06.2018, 17:01

"Я думала: что же я натворила?!" Посмотревшая за рулем на смартфон женщина сделала другого водителя инвалидом

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Тойво Тянавсуу
Тойво Тянавсуу
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST 3
"Я думала: что же я натворила?!" Посмотревшая за рулем на смартфон женщина сделала другого водителя инвалидом
PPA

Взгляд молодой жительницы Пайде на смартфон стал причиной тяжелого ДТП и опасных для жизни травм другого участника движения. А женщина стала преступницей, которой придется выплатить пострадавшему тысячи евро компенсации, пишет Eesti Ekspress.

Холодный, темный и пасмурный ноябрьский вечер 2016 года. 26-летняя Кати (имя изменено — прим. ред.) едет на принадлежащем подруге автомобиле Mercedes в Ярвамаа из Пайде в сторону Тюри.

В районе Кирна по дороге медленно тащится грузовик. Женщина вытягивается за рулем налево, чтобы заглянуть за угол грузовика. Дорога кажется свободной. Она включает поворотник и начинает обгон.

Внимание Кати на мгновение рассеивается, и в следующий момент фары встречного автомобиля как два прожектора светят ей в лицо. Она еще успевает затормозить и повернуть направо, чтобы избежать лобового столкновения. Но не аварии. Раздается страшный удар.

Это ДТП никак не связано с неправильно выбранной скоростью или недостаточным опытом. Столкновение происходит на скоростях примерно 70-80 км/ч, и кататься на машине по дорогам стран Балтии, Финляндии и даже Польши — работа Кати. Водительский стаж женщины — более пяти лет, и годовой пробег — более 100 000 км. Она опытный водитель.

Молодая женщина не участвовала ни в одном ДТП, и у нее нет штрафов за превышение скорости. Только один раз она попалась полиции за то, что ехала без "кленового листа". Также Кати не находится под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ. Погода, конечно, пасмурная, но без осадков, следовательно, видимость удовлетворительная.

В протокол аварии записывают, что внимание Кати в критический момент отвлек зазвонивший на соседнем сидении смартфон.

От столкновения ехавший навстречу Opel вылетел в кювет и остановился на крыше. У Кати не было серьезных травм, и она отстегнула ремень безопасности. "Я думала: что же я натворила?!" — вспоминает женщина.

Она искала свой телефон, но он куда-то улетел. Из ехавшей за Opel машины позвонили в полицию и скорую.

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Когда она оправилась от большого испуга, Кати показалось, что авария была "счастливой". Скорая осмотрела пострадавших мужчину и женщину, и травмы показались легкими. Opel списали, страховая фирма компенсировала его. Mercedes подруги Кати даже восстановили. Это Кати с помощью друзей оплатила.

Однако спустя месяц Кати позвонили из полиции и сообщили, что в отношении нее начато уголовное производство. У находившегося за рулем Opel мужчины зафиксировали опасные для жизни травмы: осколок кости шейного позвонка в канале спинного мозга, нарушения чувствительности в левой руке, вывих позвоночного сустава, внутренние гематомы и т. д.

Выяснилось, что из-за травмы мужчина больше не может выполнять физическую работу в сфере, где до сих пор делал карьеру.

Прокурор Мерике Лугна довела обвинение до суда. Осенью прошлого года, через год после аварии, вступил в силу приговор Таллиннского окружного суда, по которому Кати признали виновной в нарушении правил дорожного движения по неосторожности, которое стало причиной тяжелой травмы. Наказание — полтора года условного заключения.

Приговор говорит о двух нарушения ПДД — Кати не убедилась, что обгон безопасен, и во время езды занималась посторонним и мешающим "делом".

К счастью Кати, окружной суд посчитал, что ДТП было не умышленным, а вызванным неосторожностью. Уездный суд ранее указывал, что "въезжать в темный поворот действительно может быть неосторожно, но в то же время смотреть в телефон уже явно умышленно". За умышленное нарушение правил дорожного движения с тяжелыми последствиями заметно более суровые наказания — до пяти лет тюремного заключения.

Водитель Opel требовал с Кати 20 000 евро компенсации. Представляющий мужчину адвокат Маано Сааревяли заявил в суде, что у его клиента в результате аварии определен средний недостаток здоровья и частичная нетрудоспособность.

Суд, учитывая тяжесть нарушения, опасные для жизни травмы, сопутствующую травме боль, ухудшение качества жизни, неизвестность, поправится ли левая рука, но также и месячную зарплату Кати в 600 евро, решил, что женщина должна возместить моральный ущерб в 10 000 евро. К этому прибавляется пеня в 8% в год до полной выплаты "долга".

Хотя большую часть морального вреда за Кати компенсировала страховая фирма, вместе с гонорарами адвокатов обеих сторон и расходами на экспертизы ей все-таки нужно выложить тысячи евро. Эти счета она оплачивает по сегодняшний день. Вдобавок после ДТП увеличились страховые выплаты женщины.

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