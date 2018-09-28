”Я добрался до трубы и понял: прыгнуть не смогу”. Печальный конец белого корабля

Судьбоносной оказалась и погода. При шторме на Балтике образуются острые высокие волны. А в ту ночь они достигали аж семи метров! Именно ввиду этого визир начал двигаться, пока и вовсе не оторвался. Официально время ухода на дно — 0:55 — 2:03.

Все выжившие помнят первый серьезный крен. Его время зафиксировано: у одного мужчины — Микаэля Ыуна — в этот момент будильник упал со шкафчика, батарейки — выпали, и время замерло.

”Моя дверь с грохотом отворилась, подушка поползла на стену, и меня охватило чувство, что я встал с кровати не вставая”, — припоминает Ыун. Он положил будильник и фотокамеру в карман и пошел посмотреть, что же происходит.

Выживший Урбан Ламбертссон рассказал, что в тот момент в баре все смешалось. ”Караоке замерло на половине песни. Ведущий пытался утихомирить народ, подбодрить, мол, сейчас начнет заново, но к тому времени в помещении уже была паника”.

Судно дало крен, но в коридорах еще можно было передвигаться. Люди паниковали, на лестницах царил хаос, все лезли по ступеням на этажи повыше. В какой-то момент еле слышно прозвучало на эстонском „Häire, häire, laeval on häire!” (”Тревога, тревога, тревога на судне!” — прим. ред.), но кто спал — не слышал. И их уже было не спасти.

Когда угол наклона составил 45 градусов, передвигаться стало уже невозможно. Перила, за которые люди судорожно хватались, оторвались от стены.

Прыжок в черную вечность

Представьте себя в узком коридоре корабля, и переверните его в уме на бок. Чтобы продвинуться далее, надо пролезть по распахнутым дверям каюты, перепрыгнуть через проходы, которые колодцами устремляются вглубь. Совсем не чудо, что с ”Эстонии” спаслись в основном молодые крепкие мужчины. ”Я был вверху лестниц, надо было как-то забраться выше. От двери, что теперь оказалась наверху, меня отделяла пара метров. Люди вокруг орали и падали”, — рассказал Ыун. Ему удалось ухватиться за ручку двери и подтянуться на верхнюю палубу.

По словам Ламбертссона, прыгнуть в воду было тяжело. ”Начало пропадать электричество, свет замигал. Я видел, как в судно хлынул поток. Я добрался до трубы и замер: в тот момент понял, что прыгнуть на смогу”. Паром становился все темнее, вдали замаячили огни спасательных лодок. ”Тогда паром подал сигнал — бум! — два низких коротких звука. Благодаря им я заставил себя прыгнуть. Я махал руками и орал, прыгая в абсолютную темноту”.

Тех, кто в воде, прежде всего начал спасать финский корабль ”Мариэлла”, прибывший к месту трагедии в 2:12. Потом прилетели несколько вертолетов. Хоть все ближайшие страны и ринулись на помощь, к такому масштабу трагедии не был готов никто. Многие из тех, кто спасся с корабля, умер в спасательных лодках от переохлаждения. Всего было спасено 138 человек. Один из них умер позже в больнице. Самый известный из погибших — солист ”Руя” Урмас Алендер.

В рапорте следственной комиссии, конечно, значится, что причина крушения — ошибки в проектировке, но по факту до сих пор эта тайна окутана мраком. Тут — и подозрения, и теории заговора. Например, весьма основательно исследовалась версия о перевозке оружия, и подозревали взрыв.

Так или иначе — эта беда, коснувшаяся большинство стран, омываемых Балтийским морем, забудется еще очень не скоро.

Смотрите реконструкцию гибели:

Истории спасшихся с ”Эстонии”:

Смотрите также и передачу, подготовленную к 20-летию трагедии: