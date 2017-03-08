”Я даже не чувствовал, что вода холодная”. Нарвитянин Кирилл получил медаль за спасение тонущего мальчика

Во вторник министр внутренних дел Андрес Анвельт и генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару вручили 54 знака отличия за особенную отвагу при спасении человеческих жизней и имущества. Медаль III класса за спасение жизни получил и нарвитянин Кирилл Иванов: в прошлом году он спас провалившегося под лед мальчика.

”Ситуация была стрессовая, поэтому не пугался, не было страха. Я даже не чувствовал, что вода холодная”, — припоминает Кирилл события того дня.

Мужчина поведал журналисту Delfi подробности случившегося, рассказал о своих мыслях и чувствах в тот момент, а также поделился планами, как намерен отмечать это событие.

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Напомним, что вчера, 7 марта, в 15.00 в аудитории Художественного музея Эстонии (KUMU) министр внутренних дел Андрес Анвельт и генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару вручили знаки отличия за спасательную службу.

На торжественной церемонии наградили спасателей, а также граждан Эстонии, которые проявили особенную отвагу при спасении человеческих жизней и имущества или внесли вклад в развитие спасательной деятельности. Всего было вручено 54 знака отличия — один золотой крест, которым награждали за 18 лет только 13 раз, три серебряных креста, 35 медалей за вклад в развитие спасательной службы, одна медаль II класса и 14 медалей III класса за спасение жизни. Также были вручены медали за выполнение миссии, благодарности генерального директора и Министерства внутренних дел с ценными