”Я целовал папу в нос”. Дом, где открываются самые ужасные детские тайны

Дом детей Департамента социального страхования оказывает помощь детям, подвергшимся сексуальному насилию. К сожалению, такое учреждение необходимо — ужасных и горьких историй хватает с лихвой, хоть о них и очень сложно говорить, пишет Eesti Päevaleht.

Ребенок, в отношении которого подозревается сексуальное насилие, говорит: я целовал папу в нос! Звучит вполне безобидно, не так ли? Только его отец ”носом” называл свой пенис, и ребенок знал данный орган только под таким названием.

Руководитель Дома детей Анна Франк-Вирон объясняет, что многие преступники дают своим органам другие названия при общении со своими жертвами — это помогает замести следы. Дети и молодежь — самая беззащитная группа перед сексуальным насилием.

Дом детей, начавший работу в прошлом году, был пилотным проектом. Спустя год работы стало ясно, что данная услуга просто необходима. За это время учреждение оказало помощь более ста детям.

В 2017 году в Эстонии было зарегистрировано 557 преступлений сексуального характера, что на 75 случаев больше, чем в 2016 году. За последний десяток лет впервые зарегистрирован настолько высокий показатель. Однако это не обязательно указывает на рост количества сексуальных преступлений, а может означать и то, что подобные преступления стали части попадать под внимание полиции.