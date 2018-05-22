22.05.2018, 21:00

”Я целовал папу в нос”. Дом, где открываются самые ужасные детские тайны

самой маленькой жертве — три года
Лаура Маллене
Лаура Маллене
EST 23
”Я целовал папу в нос”. Дом, где открываются самые ужасные детские тайны
Karin Kaljulätte

Дом детей Департамента социального страхования оказывает помощь детям, подвергшимся сексуальному насилию. К сожалению, такое учреждение необходимо — ужасных и горьких историй хватает с лихвой, хоть о них и очень сложно говорить, пишет Eesti Päevaleht.

Ребенок, в отношении которого подозревается сексуальное насилие, говорит: я целовал папу в нос! Звучит вполне безобидно, не так ли? Только его отец ”носом” называл свой пенис, и ребенок знал данный орган только под таким названием.

Руководитель Дома детей Анна Франк-Вирон объясняет, что многие преступники дают своим органам другие названия при общении со своими жертвами — это помогает замести следы. Дети и молодежь — самая беззащитная группа перед сексуальным насилием.

Дом детей, начавший работу в прошлом году, был пилотным проектом. Спустя год работы стало ясно, что данная услуга просто необходима. За это время учреждение оказало помощь более ста детям.

В 2017 году в Эстонии было зарегистрировано 557 преступлений сексуального характера, что на 75 случаев больше, чем в 2016 году. За последний десяток лет впервые зарегистрирован настолько высокий показатель. Однако это не обязательно указывает на рост количества сексуальных преступлений, а может означать и то, что подобные преступления стали части попадать под внимание полиции.

Статистика заставляет ужаснуться: большинство зарегистрированных преступлений сексуального характера — 515 из 557 — были связаны с несовершеннолетними пострадавшими. Из них 104 случая — изнасилование. Самой маленькой жертве было всего три года. Средний возраст жертв — 9 лет.

И это лишь те случаи, о которых знает полиция. На самом деле пострадавших может быть намного больше. Во многих случаях преступления сексуального характера против несовершенно летних регистрируются лишь году спустя после того, ка кони произошли или начали происходить.

”Женщины не склонны рассказывать. Дети — еще меньше”, — говорит Франк-Вирон. Самая большая проблема и состоит в том, что жертвы молчат, и подобные случаи навсегда остаются секретом.

ТОП

В 72% случаях преступления сексуального характера против несовершеннолетних совершают лица, которых жертв знает лично: в трети случаев — член семьи или родственник, в 49% — другой знакомый. Жертва не знала преступника лишь в 15% случаев. Среди членов семьи и родственников чаще всего преступником является отец или отчим — в 80% случаев.

Дом детей занимается и такими случаями, которые не входят в сферу деятельности полицию. Например, что полиции делать в случае ”детской” оргии? Такое часто происходит в детских домах, где дети ищут близость и любовь среди друг друга.

Вскоре в Тарту будет открыт южно-эстонский Дом детей. Дом детей также необходим и в Ида-Вирумаа.

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