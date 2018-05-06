06.05.2018, 15:31

Washington Post узнала Россию в образе врага на эстонских киберучениях

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NEWSru.com
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Locked Shields on iga-aastane tehniline küberkaitseõppus, mida korraldavad NATO küberkaitsekoostöö keskus, Riigi Infosüsteemi Amet, Küberkaitseliit, Eesti kaitsevägi, Soome kaitsevägi ja teised partnerid.
KüberkaitseFoto: Hans Lõugas

В Эстонии на военных учениях использовали легенду о вражеской стране Кримзонии, действия которой напомнили СМИ Россию. На учениях Locked Shields отрабатывали действия военных при масштабной кибератаке на сотовые и интернет-сети страны. О схожести одной из сторон с РФ пишет The Washington Post.

По легенде учений, Кримзония атакует соседнюю Берилию — страну, в которой, по мнению WP, легко угадать любую из стран Балтии.

Согласно сценарию, воображаемый противник парализовал сотовую связь, отключал электричество, в водопроводную сеть из-за сбоя попадали химикаты, передает "Дождь". В это же время на улицах городов начинались массовые протестные акции, а расположенную в стране базу НАТО атаковал вражеский беспилотник. В учениях приняли участие более тысячи военнослужащих из 30 стран мира, включая Соединенные Штаты.

Washington Post обратилась за комментариями к военным, и командующий ВМС США Майкл Видманн подтвердил использование реальных событий в разработке легенды.

Так, Кримозния проводила учения у берегов своего противника — по аналогии с тем, как Россия проводила учения у берегов Латвии. Из-за этого пользователи в этой стране испытывали проблемы с сотовой связью.

Отключение электричества напоминает произошедшее на Украине, где неизвестные дважды атаковали сеть электроснабжения страны. СБУ обвиняла в атаке российских хакеров. В сентябре прошлого года американские СМИ утверждали, что связанные с Россией хакеры получили доступ к энергосетям по всему миру, в том числе на американских АЭС.

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