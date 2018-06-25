Washington Post: армия США не успеет остановить войска РФ в случае вторжения в Прибалтику — проблемы с дорогами

Как сообщил командир одного из подразделений американской армии Адам Лэки, проблемы возникают уже сейчас, когда войска просто передвигаются из страны в страну для проведения учений. Так, например, тяжелая техника армии США, участвовавшая в учениях в Грузии, в течение четырех месяцев возвращалась по железной дороге к месту постоянной дислокации в Германии. Все это время солдаты этого подразделения сидели на базе без оружия и средств передвижения.

Как рассказал бывший представитель США в НАТО Дуглас Льют, хотя страны Восточной Европы вошли в Североатлантический альянс еще в 2004 году, у стран Запада так и не возникло плана, как защитить их от возможного вторжения. ”Мы не думали о том, что возможна переброска туда настолько больших сил, но ситуация изменилась после 2014 года”, — заявил Льют.

При этом, как отмечает Washington Post, в НАТО уверены, что в России куда лучше знают страны Восточной Европы, поскольку те входили в организацию Варшавского договора, а ситуация с инфраструктурой с тех пор кардинально не изменилась.

Еще одна проблема заключается в том, что при переброске войск в Литву по железной дороге они рискуют застрять на границе из-за необходимости перейти на колею другого размера. Что же касается единственной дороги из Польши в Литву, то она петляет между болотами и может быть заблокирована одной перевернутой фурой.

Второй проблемой, которую отмечают американские военные, является бюрократия. Так, например, переброска войск по территории Германии может производиться только ночью, а власти Швеции, сотрудничающие с НАТО, требуют предоставлять им заявку на передислокацию войск за три недели. В случае войны эту проблему удастся быстро решить, однако при локальном конфликте это может стать проблемой.