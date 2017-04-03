Взятки в ARK: как угнанные в других странах дорогие авто оказывались на дорогах Эстонии

Один из работников Департамента шоссейных дорог в обмен на то, что закрывал глаза на некоторые вещи, получал деньги, сигареты, алкоголь и огнетушители, пишет Eesti Päevaleht.

В октябре 2015 года к работнику известной фирмы по продаже автомобилей Иво Пыльду обращается Анатолий, которому его знакомый делегировал внести в Эстонский авторегистр дорогой автомобиль Porsche Panamera 4S. Стоимость данной модели начинается от 40 000 евро за подержанный экземпляр и заканчивается далеко за 100 000. Само собой, внести машину в регистр требуется в обход уплаты налога с оборота, но есть и другая причина: поддельный VIN-код и тот факт, что автомобиль числится в Германии угнанным.

Анатолий — знакомый Пыльда, который и раньше обращался к нему с подобного рода просьбами. Пыльд, который знает или по крайней мере подозревает, что речь идет об угнанном авто, все же принимает от Анатолия 1000 евро и связывается со своим знакомым, ведущим специалистом Департамента шоссейных дорог Мартом Рохтла, в служебные обязанности которого входит проведение техосмотра автомобилей перед занесением в регистр. Рохтла назначает встречу. В условленное время Анатолий на своем автомобиле появляется у государственного авторегистра (ARK) в Мустамяэ, где видит возле ангара черный Panamera с иностранными номерами. Из машины выходит мужчина, протягивает Анатолию документы на авто и ключи. Анатолий садится в автомобиль Пыльда и заполняет несколько бумажек.



После этого он заезжает на Panamera в ангар и протягивает документы Рохтла, который примерно за минуту совершает контроль технического состояния автомобиля и выдает соответствующую справку.

Анатолий возвращается на парковку и передает бумаги Пыльду. Вместе с конвертом, в котором лежат деньгами. Пыльд в свою очередь отправляется заносить транспортное средство в регистр. За стойкой его встречает Ингрит Ууссаар, которая знает, что автомобиль не прошел проверку Налогово-таможенного департамента, но все равно регистрирует его. Пыльд возвращается на парковку, держа в руках эстонские номера и свидетельство о регистрации. Анатолий передает их вместе с ключами приехавшему на дорогом авто мужчине, получает от него 200 евро и уезжает. Все.

Вечером, когда Рохтла приезжает к Пыльду на работу за своими 500 евро, его задерживает полиция. Кроме случая с Panamera, до суда дошли еще 15 эпизодов, в ходе которых Пыльд, Рохтла и Ууссаар заносили автомобили в регистр без проведения контроля со стороны налоговиков. Речь шла о таких дорогих автомобилях, как Audi A7, Porsche 911 Turbo S, BMW X6, Mercedes-Benz E350.

По словам руководителя службы расследования коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции Хейко Михкельсона, коррупционная деятельность, как правило, начинается постепенно. ”Сначала были небольшие вещи, к примеру, ускорение процесса регистрации автомобиля”, — говорит он. Согласно материалам следствия, сначала Пыльд давал Рохтла сигареты, вино, огнетушители, куртки или другие вещи, к примеру, за то, что тот принимал его клиента вне очереди или во время техосмотра закрывал глаза на мелкие недочеты. В определенный момент Рохтла пожаловался Пыльду на плохое материальное положение, что, по утверждению Пыльда, и побудило его начать расплачиваться деньгами.

Самое суровое наказание суд назначил Марту Рохтла, который признался в получении взятки и подделке должностных документов и в ходе договорного производства был наказан двумя годами тюремного заключения условно. Иво Пыльд получил полтора года условно, а Ингрит Уусссаар год и восемь месяцев условно.

Из клиентов Пыльда в судебном порядке наказан был только один, получив штраф на сумму около 2000 евро. В отношении остальных дело было закрыто в порядке опортунитета, которому сопутствовало денежное взыскание в размере 500-1500 евро.