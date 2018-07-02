02.07.2018, 16:20

Взволнованный житель Таллинна: газоны в черте города косят до появления проплешин, траву выжигают под корень!

комментарий департамента
rus.delfi.ee
EST
Muruniiduk
Foto: Andres Putting

К Delfi обратился читатель, крайне взволнованный тем, как квартирное товарищество (КТ) его дома косит траву на участке. По его словам, это вредит живой природе. Таллиннский департамента окружающей среды отмечает, что разные зеленые зоны нужно и косить по-разному.

”Наше квартирное товарищество регулярно, один раз в две недели скашивает траву на газонах вокруг дома. За две недели трава и вырасти-то толком не успевает, но член правления уверяет, что косить так часто — дешевле для товарищества. Во-вторых (тоже, видимо, из соображений экономии), косят газоны такими дешевыми — а возможно, и неисправными — агрегатами, которые не столько скашивают траву, сколько выжигают. И траву выжигают под корень, и верхний слой земли, образуя ”проплешины”, которыми сплошь теперь покрыт газон”, — пишет читатель.

”Украшают ли эти мертвые плешивые газоны город? Ласкают ли ваш взор? Вряд ли. Одно ясно: нет травы-цетов — не будет и насекомых. А не будет насекомых — не будет и птиц. Скоро только сами и будете себе петь по утрам, любуясь из окон на лысую сожженную землю. Ну, или на асфальт, кому что больше нравится”, — добавляет читатель.

Департамент окружающей среды: это нужно обсуждать на общем собрании КТ

Руководитель отдела озеленения Таллиннского департамента окружающей среды и городской ландшафтный архитектор Кристийна Куппер сообщает, что отдел озеленения придерживается мнения, что любое вмешательство в природу должно быть хорошо продумано.

По ее словам, департамент установил для городских зеленых зон разный уровень интенсивности ухода, учитывая расположение зоны, экологические факторы (например, полностью или частично застроенная местность, или же более природная, наличие скамеек и мусорных контейнеров), интенсивность использования и цель ухода.

Поэтому, как объясняет Куппер, не нужно косить очень интенсивно траву на тех зеленых зонах, которые находятся вблизи зданий, но не используются. Уровень интенсивности ухода на этих зонах можно в будущем понизить еще, чтобы повысить биологическое разнообразие.

”У горожан может сложиться впечатление, что часть зеленых зон не косят из-за небрежности, но на самом деле это полностью осознанное решение, принятое для улучшения нашей жизненной среды, — отмечает городской ландшафтный архитектор, — Департамент согласен, что чем разнообразнее наша жизненная среда, тем она качественнее”.

ТОП

Весна в этом году была необычайно сухой, и поэтому трава во многих местах высохла, признает департамент. Однако то, как квартирное товарищество организует уход на территории своей недвижимости, нужно обсуждать на общем собрании КТ. Если товарищество заказало покос травы с определенной регулярностью на долгий период времени, то это, конечно же, дешевле, чем заказ разовых покосов.

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