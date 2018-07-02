Взволнованный житель Таллинна: газоны в черте города косят до появления проплешин, траву выжигают под корень!

К Delfi обратился читатель, крайне взволнованный тем, как квартирное товарищество (КТ) его дома косит траву на участке. По его словам, это вредит живой природе. Таллиннский департамента окружающей среды отмечает, что разные зеленые зоны нужно и косить по-разному.

”Наше квартирное товарищество регулярно, один раз в две недели скашивает траву на газонах вокруг дома. За две недели трава и вырасти-то толком не успевает, но член правления уверяет, что косить так часто — дешевле для товарищества. Во-вторых (тоже, видимо, из соображений экономии), косят газоны такими дешевыми — а возможно, и неисправными — агрегатами, которые не столько скашивают траву, сколько выжигают. И траву выжигают под корень, и верхний слой земли, образуя ”проплешины”, которыми сплошь теперь покрыт газон”, — пишет читатель.

”Украшают ли эти мертвые плешивые газоны город? Ласкают ли ваш взор? Вряд ли. Одно ясно: нет травы-цетов — не будет и насекомых. А не будет насекомых — не будет и птиц. Скоро только сами и будете себе петь по утрам, любуясь из окон на лысую сожженную землю. Ну, или на асфальт, кому что больше нравится”, — добавляет читатель.

Департамент окружающей среды: это нужно обсуждать на общем собрании КТ

Руководитель отдела озеленения Таллиннского департамента окружающей среды и городской ландшафтный архитектор Кристийна Куппер сообщает, что отдел озеленения придерживается мнения, что любое вмешательство в природу должно быть хорошо продумано.