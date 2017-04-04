Взрыв в метро планов Ратаса не нарушит: поездка в Санкт-Петербург состоится

Специалист по связям с общественностью правительства Лийза Тоотс сказала Delfi, что на данный момент разговора об изменениях в планах речи не идет.

”Премьер-министр примет участие в благодарственном богослужении в церкви святого апостола Иоанна и концерте Национального мужского хора Эстонии. Кроме того, он примет участие в открытии мемориальной доски и выставки в фойе церкви. После богослужения Ратас выступит перед собравшимися с речью”, — сказала она.

Ранее решение Ратаса о поездке в Петербург неоднократно подвергалось критике. К примеру, бывший премьер-мнистр Таави Рыйвас написал в Twitter: „Визит премьер-министра — сильный знак. Главы правительства Эстонии после агрессии РФ в Грузии и на Украине не посещали Россию”.

Сам Ратас неоднократно подчеркивал, что цель заключается не в том, чтобы посетить Россию, а в том, чтобы отметить 100-летие со дня манифестации эстонцев в поддержку автономии.