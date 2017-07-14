Взломавший Facebook Сависаара турецкий хакер требует 800 долларов за восстановление аккаунта

С начала июля страница экс-лидера центристов Эдгара Сависаара в Facebook была неактивна. По словам его советника Андреса-Мариуса Розенблатта, аккаунт бывшего мэра взломали.

”Это дел рук хакера из Турции по имени Абдельрахман Али. Он согласен вернуть аккаунт в обмен на 800 долларов. Конечно, денег мы ему давать не намерены”, — сказал помощник Сависаара.

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По словам вэб-констебля Маарьи Пунак, страница Сависаара — лакомый кусок для зарубежных хакеров, так как она отмечена ”синей галочкой”, означающей публичную персону. ”В Эстонии за возвращение аккаунтов иногда тоже просят деньги, но в большинстве своем речь идет о подростках, которые получили доступ к аккаунту кого-то из своих сверстников, и суммы не такие большие”, — сказала Пунак.

Как именно была захвачена страница Сависаара, неизвестно, но обычно это происходит из-за слабого пароля. Констебль советует всем пересмотреть свои пароли и усилить безопасность почтовых ящиков, поскольку зачастую хакер сначала захватывает ящик, и уже через него аккаунт в Facebook. Также Пунак привела таблицу, отображающую, с какой скоростью компьютерные программы могут угадать пароль.

Soovitused parooliks Foto: Kuvatõmmis

Более подробно о том, как защитить доступ к своему имейлу, можно посмотреть по ссылке.

С большой долей вероятности Сависаар создаст в Facebook новый аккаунт. ”Жалко архива, которые невозможно получить назад”, — прокомментировал данный инцидент политик.