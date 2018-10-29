ВЖУХ! — и проезд оплачен! Общественный транспорт Таллинна претерпевает системные новшества

Платежи взмахом банковской карточки станут возможными во всех трамваях, троллейбусах и автобусах уже в ноябре на валидаторе у передней двери. Случайным пассажирам не надо будет заранее озабочиваться покупкой билета, тревожа для этого водителя, или покупать единую проездную карточку.

Валидатор имеет четыре зеленых огня, загорание которых дает сигнал об успешном считывании карточки, однако, конечным сигналом о получении права проезда служит звуковой сигнал. Если же после валидации зажигаются красные лампочки, это означает, что оплата не удалась. Световая и звуковая система будут одинакова у всех валидаторов, независимо от возможности приема ими взмаховых платежей.

Перед валидацией надо убедиться, что предъявляется правильный документ, а то с банковской карточки будет снята стоимость проезда, несмотря на право бесплатного проезда по "зеленой" карточке. Точно так же к снятию денег со счета приведет и валидация всех карточек сразу (например, после прикладывания к валидатору дамской сумочки или бумажника с карточками). Вторичный взмах банковской карточкой перед валидатором не приведет к продаже еще одного билета, просто на экране появится время окончания действия уже купленного.

Если в течение дня взмахом банковской карточки покупаются более двух почасовых билетов, то они превращаются в суточный. При оплате банковской карточкой льготные билеты не представляются.

Дополнительную информацию можно получить на сайте: tallinn.pilet.ee или телефонам 6118000 и 11800 (0,74 €/мин). На этом же сайте можно получить информацию о своих поездках.