15.05.2018, 20:30

Взбешенная мать: велосипедисты, пользуйтесь автодорогами или не ездите вообще!

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Читательница Delfi
Читательница Delfi
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Jalgratturid liikluses.
Jalgratturid liikluses. Jalgrattaaktsioon Tipp d'Und südalinnasFoto: Rauno Volmar

Я — мама двух маленьких детей, один ребенок перемещается в коляске, а другой уже шагает на своих ножках. Для них ”опасность номер один” в уличном движении — это курильщики, которые выдыхают на них дым, бросают через плечо не глядя горящие окурки им в лицо и на одежду, и в прямом смысле слова посыпают им головы пеплом. Вторая и, на самом деле, более опасная группа — это велосипедисты, у которых хоть и шлемы на головах имеются, на на этом чувство ответственности и заканчивается.


Скажите мне, почему вам нужно гнать именно по тротуарам, хотя вы видите и знаете, чтотам гуляют люди? Пешеходные дорожки предназначены для больших, маленьких, молодых и пожилых людей, а не для слепо и бешено мчащихся на двух и четырех колесах наездников. Как известно, у людей есть привычка то идти прямо, то иной раз отступить в сторону, неожиданно остановиться, повернуться, упасть и т.д.

Несущийся на полной скорости велосипедист никогда в жизни не сможет остановиться, если перед ним вдруг выбежит двухлетний ребенок. Или если я, родитель с коляской, посреди дороги пойму, что я что-то забыла очень важное и начну разворачивать коляску. Приближающийся сзади велосипедист ни за что не сможет такого предусмотреть и врежется в мою коляску. Уже бывало, кстати. К счастью, ребенка в ней не было, я его в тот момент держала на руках.

Я видела, как велосипедист, проносясь мимо пожилого человека, задевает его так, что тот падает. Один раз наблюдала велосипедистку в длинной развевающейся юбке и с красивой прической: она держалась одной рукой за руль, а другой — за телефон возле уха, и въехала во внезапно распахнувшуюся дверь магазина.

Эти двери магазинов открывающиеся наружу, мне очень нравятся. Мне не жалко, когда велосипедисты в них врезаются, скорее смеюсь и испытываю злорадство — и нужно тубу было залезать на своем транспорте на дорогу, для тебя не предназначенную?

Но у этих нахалов хватает еще больше наглости — по неразмеченным пешеходным дорожкам, которые очень ясно предназначены для ходьбы, мчатся они на полной скорости и еще и в звонок звенят, чтобы им дали дорогу. Не пойму я, откуда столько заносчивости может быть у таких людей? Почему я должна уступать тебе дорогу, если это ты — тот, кто нарушает?

ТОП

Езжайте по проезжей части, где ваше место, и оставьте тротуары пешеходам! Или пользуйтесь автобусами, коли дорога для вас слишком опасна. Меня не интересует. Я хочу вместе со своими детьми невредимой и с целыми нервами добраться до нужного места, а не волноваться из-за каких-то сумасшедших, удовлетворяющих свою потребность к демонстрации себя гонками по пешеходным дорожкам.

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Я — мама двух маленьких детей, один ребенок перемещается в коляске, а другой уже шагает на своих ножках. Для них ”опасность номер один” в уличном движении — это курильщики, которые выдыхают на них дым, бросают через плечо не глядя горящие окурки им в лицо и на одежду, и в прямом смысле слова посыпают им головы пеплом. Вторая и, на самом деле, более опасная группа — это велосипедисты, у которых хоть и шлемы на головах имеются, на на этом чувство ответственности и заканчивается.
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